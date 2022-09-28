تنسيق الدبلومات 2022.. موعد بدء تحويلات تقليل الاغتراب وشروط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان منذ قليل، موعد فتح باب التقدم لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، وحتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن للطالب الدخول والتقدم بطلب تقليل الاغتراب اضغط هنا

وينشر الخليج 365 شروط التي يجب على الطالب مراعاتها أثناء التقدم بطلب التحويل، والتي جاءت كالتالي:-

التحويل بين الكليات الجامعية

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية و بأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.