شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم | الفريق يواصل استعداداته لمواجهة كريستال بالاس.. ونجم إنتر ميلان يقترب من تزيين صفوف البلوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك يأتي في السطور التالية

نجم إنتر ميلان يقترب من تشيلسي في الشتاء

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة كورييه ديلو سبورت الإيطالية، فإن تشيلسي اقترب من تقديم عرض قيمته 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل الحصول على خدمات النجم الهولندي دينزيل دومفريس حتى نهاية الموسم الجاري.

إنتر ميلان يرفض شراء لوكاكو

كما وأكدت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ستطلب تمديد إعارة روميلو لوكاكو، والذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري، ولكن ليس لديها أي نية من أجل شرائه بشكل نهائي.

أرقام لوكاكو مع الانتر

لعب روميلو لوكاكو لإنتر ميلان سابقًا في الفترة بين صيف عام 2019، وصيف 2021 منذ انتقاله من مانشستر يونايتد الانجليزي، وحتى رحيله لتشيلسي.

وشارك البلجيكي في 95 مباراة، وسجل 64 هدفًا، ناجحًا في صناعة 16 لزملائه في الفريق.

وفي ذات السياق.. من عودته لصفوف إنتر معارًا، لعب لوكاكو 3 مباريات فقط لا غير وسجل هدف واحد وصنع مثله.

تعرف على أرقام دينزيل دومفريس

شارك دينزيل دومفريس في 306 مباريات خلال مسيرته مع جميع الأندية المختلفة التي لعب لها.

ونجح في تسجيل 29 هدفًا، وصنع 41 لزملائه؛ ومنذ انضمامه لإنتر، شارك دومفريس في 54 مباراة وسجل 7 أهداف، وصنع 8.

الجدير بالذكر.. يلعب الهولندي صفوف المنتخب الأول منذ 13 أكتوبر 2018، وشارك معه في 35 مباراة فقط وسجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين.

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع تشيلسي ضيفًا على كريستال بالاس يوم الأحد القادم الموافق ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.