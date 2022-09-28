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بعد تعرضها لقصف.. الطاقة الذرية تتحدث عن "زابوروجيا"

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف غروسي أنه خلال هذا الأسبوع وقع العديد من الانفجارات في محيط المحطة بعد عدة أيام من التهدئة ما تسبب بتحطم النوافذ في مبنى المفاعل الثاني بالمحطة وأن سبب الانفجار غير واضح في الوقت الحالي.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطر وقوع حادث مريع في أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا تقع في معمعان الحرب.


وبحسب بيان أصدرته الوكالة فقد وقع انفجار يوم الاثنين بالقرب من محطة كهرباء فرعية على بعد بضع مئات من الأمتار من مركز تدريب تابع لمحطة زابوروجيا ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار.

وسمع دوي عدة انفجارات أخرى على مسافة أبعد قليلا من المحطة حيث وقع انفجاران الثلاثاء قرب قناة تبريد المحطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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