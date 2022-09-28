إنفصال 4 مناطق عن أوكرانيا .. زيلنسكي: يتعرضون للتهديد لإرسالهم للقتال ضد وطنهم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا في أربع مناطق في شرق أوكرانيا كانت محاولة لسرقة أراضي دولة أخرى ولمحو قواعد القانون الدولي.

وخلال خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال زيلينسكي، إن “الناس في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا أجبروا على ملء بعض الأوراق بينما يتعرضون للتهديد من قبل المدافع الرشاشة كل ذلك من أجل غطاء تلفزيوني جميل”.

وأضاف: “هذه محاولة ساخرة للغاية لإجبار السكان الذكور في الأراضي المحتلة من أوكرانيا على التعبئة في الجيش الروسي من أجل إرسالهم للقتال ضد وطنهم”.

الانضمام إلى روسيا

أيد غالبية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين فكرة الانضمام إلى روسيا، وفقا للجان الانتخابات المحلية.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، أيد أكثر من 98٪ من الناخبين فكرة الانضمام إلى روسيا، وفقا للأرقام الرسمية المبكرة. وأسفر الاستفتاء في جمهورية لوجانسك الشعبية عن نتيجة مماثلة، حيث أيد أكثر من 97٪ من الناخبين إعادة التوحيد المحتملة مع روسيا.

وفي لوجانسك، تم بالفعل فرز جميع بطاقات الاقتراع، وفقا للسلطات المحلية، في حين أن دونيتسك، حتى الآن، عالجت ما يزيد قليلا عن نصف الأصوات.

وأجريت الانتخابات في الجمهوريات، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها موسكو من منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين، بين 23 و27 سبتمبر.

وأظهرت الجمهوريتان، اللتان انفصلتا عن كييف في أعقاب انقلاب ميدان عام 2014 والصراع في شرق أوكرانيا الذي أعقب ذلك، إقبالا يزيد على 80٪ على الاستفتاءين، حسبما تظهر الأرقام الرسمية.

كما اختارت منطقة خيرسون الأوكرانية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، الانفصال عن أوكرانيا في استفتاء، حسبما أشارت النتائج الرسمية التي نشرت اليوم الثلاثاء.

وأيد نحو 87٪ من الناخبين فكرة الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، حسبما تظهر الأرقام الرسمية مع فرز جميع بطاقات الاقتراع.

وأجريت الانتخابات في المنطقة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.