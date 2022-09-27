مصرع تاجر شاب متأثرًا بإصابته في مشاجرة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته خلال مشاجرة بينه وبين اثنين آخرين منذ يومين، في مدينة بيلا في كفرالشيخ، إثر خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مبلغ مالي من ماكينة صرف أموال.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بيلا يفيد بتلقي القسم بلاغًا من مستشفى بيلا المركزي، حول وصول المدعو "مؤمن.إ.أ.م"، 30 عامًا، صاحب محل تجاري، مصابًا باشتباه ما بعد الأرتجا بإدعاء ضرب من آخرين.

انتقل رجال الشرطة إلى مستشفى بيلا المركزي، وتبين من الفحص وسؤال ذوي صاحب المحل اتهموا كل من "ع.م"، و "م.إ.خ"، ويقيمان بمدينة بيلا، بتعديهما عليه بعصى "شومة"، محدثين إصابته المذكورة.

وبتاريخ اليوم 27 سبتمبر 2022 توفي الشاب صاحب المحل متأثرًا بإصابته بعد يومين من تلقيه العلاج بمستشفى بيلا المركزي، فيما القي القبض على الشخصين الآخرين

حُرر بذلك المحضر رقم 3518 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.