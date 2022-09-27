برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية متكاملة لجذب استثمارات عمالقة التكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، الحكومة بالاستعداد لوضع استراتيجية لجذب الشركات التكنولوجية العالمية للاستثمار في مصر في ظل مشروعات البنية التكنولوجية التي يتم تنفيذها في أنحاء الجمهورية كافة.

وأضاف "توفيق"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحديثًا كبيرًا في البنية التكنولوجية بما يتطلب الاستعداد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري؛ حيث دشن الرئيس السيسي خلال يوليو الماضي عددًا من مشروعات مصر الرقمية، بما يدعم التحول السريع لتشجيع جذب الاستثمارات التكنولوجية التي أصبحت السمة السائدة للاستثمارات العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشهر الجاري شهد إعلان شركة "أوبو" الصينية للإلكترونيات، إنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًّا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار، وكذلك أعلنت "أمازون" العالمية نيتها التوسع في مصر؛ وهو مؤشر على اهتمام الشركات التكنولوجية العالمية بمصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال "توفيق"، إنه وفقًا لمذكرة التفاهم فإن هذه الاستثمارات تعد مبدئية لإقامة المصنع الجديد مع توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات، حسب تقديرات السوق.

وأكد النائب أن هذه النوعية من الاستثمارات تعد عالية القيمة المضافة؛ سواء على مستوى التشغيل أو دعم الخبرات الفنية للأيدي العاملة المصرية أو من حيث مستوى الأجور المرتفع، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الخمس استطاعت جذب شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإقامة مصنع في صعيد مصر لإنتاج الهواتف المحمولة، وهي من كبرى الشركات في العالم في صناعة التكنولوجيا.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع واعد استثماريًّا؛ إذ استطاع تحقيق معدل نمو تجاوز 16% خلال العام المالي الماضي، مع توقعات باستمرار النمو بهذه النسب المرتفعة خلال العام المالي الجاري.