"إعلام القاهرة" تكشف عدد الطلاب المقبولين وقيمة المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

كشفت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، تفاصيل زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، وأعداد الطلاب المقبولين حتى الآن بالكلية.

وقالت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة في تصريحات لمصراوي، إن زيادة المصروفات الدراسية عن العام الماضي تعتبر طفيفة وليست لكل الفئات الطلابية، ونسبة الزيادة تتمثل في الآتي:

- 10 جنيه للطلاب ذو الإعاقة.

- 15 جنيه كحافز رياضي.

وتابعت "جنيد"، أن إجمالى المصروفات الدراسية 163 جنيهًا، وهي مصاريف البرنامج العربي ويسددها جميع الطلاب، ويضاف لطلاب برنامج الإعلام الرقمي وبرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية المصاريف الخاصة بتلك البرامج.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالكلية بلغ حتى الآن 1064 طالبا كمرحلة أولى، وفي انتظار الطلاب المحولين وطلاب الشهادة المعادلة، والطلاب الوافدين.

وفي سياق منفصل، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد بدء تسجيل المقررات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة للعام الدراسى الجديد 2022/2023.

وأوضحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، بدأ تسجيل طلاب الفرقة الثالثة بالبرنامج العربي و الشعبة الإنجليزية الساعة 11 صباحا اليوم 27 سبتمبر، بمقر الكلية.

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