تنسيق الدبلومات الفنية.. رابط رسمي لمعرفة النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي، تفاصيل نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الشهادات الفنية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

وذكرت أن عدد الطلاب المتقدمين للمعاهد والجامعات بتنسيق الدبلومات الفنية، جاء على النحو التالي:

- تقدم عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

- بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

- استنفذ عدد (2935) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من هنا: