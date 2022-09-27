لحماية الطلاب من النصب.. مبادرة من الجامعات لتنظيم حفلات التخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ظهرت مؤخرًا طرق احتيالية عديدة من شركات التنظيم تجاه طلاب الجامعات، خاصة بعرضهم تنظيم حفلات التخرج الخاصة بالطلاب، بعروض تجذب الطلاب وتشجعهم على تنظيمها.

بدأت الأزمة بنشر طلاب كلية التجارة بجامعة حلوان، فيديوهات مشاجرة نشبت داخل حفلة تخرج دفعة مايو 2022، بسبب تعرضهم للنصب من قبل الشركة المنظمة للحفل.

من حفلة تخرج إلى خناقة شوارع

وقال طلاب كلية التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن السبب في تلك الأزمة، أن الحفل لم يكن كما هو متفق عليه مع الشركة المنظمة، حيث كان من المتفق إقامة بعض العروض الاستعراضية بحضور عدد من المطربين، وبعد بدء الحفل تفاجئوا أن ما تم الاتفاق عليه غير موجود، فحدثت مشادة كلامية بين الطلاب والشركة المنظمة، ما أدى لتعدي رجال أمن الشركة على الطلاب بالضرب وحدوث إصابات بين الطرفين، وتحول الحفل لـ "خناقة شوارع"، وذهب الطلاب لتحرير محاضر بقسم الشرطة مرفقة بتقارير طبية بالإصابات التي لحقت بهم.

نصب واحتيال على إعلام القاهرة

وتكررت الأزمة منذ أيام بنشر طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، استغاثات وشكاوي عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتفق طلاب الدفعة على تنظيم حفل تخرج غير رسمي، نتيجة لقرار جامعة القاهرة بإلغاء الحفلات الرسمية منذ 3 أعوام بسبب جائحة كورونا، فقرر الطلاب التعاقد مع شركة لتنظيم الحفلات، ودفع كل طالب 575 جنيها و100 جنيه للمرافق بهدف إقامة الحفل، في منطقة منيل شيحة، بالمنيل.

وشهد الحفل حالة من الهرج والمرج من قبل الطلاب، بعد اكتشافهم لغياب كافة البنود المتفق عليها في التعاقد، وعدم وجود دروع التكريم المتفق عليها والمدفوع ثمنها من الطلاب، أو أماكن لائقة لاستقبال أسرهم، ما دفع الطلاب لتحرير محضر ضد الشركة المنظمة.

جامعة القاهرة تتراجع عن قرار إلغاء حفلات التخرج

وفي هذا الصدد، أعلنت جامعة القاهرة، إقامة الحفلات الطلابية تحت رعاية وإشراف إدارة الجامعة، وتنظيم الاتحادات الطلابية الخاصة بكل كلية، بعدما تم إلغاؤها منذ 3 أعوام بسبب جائحة كورونا، خوفا على الطلاب من عمليات النصب من قبل الشركات المختلفة.

كما قرر الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، تنظيم حفل التخرج الرسمي لخريجي الدفعة الثالثة والعشرين للكلية للعام الجامعي 2021/2022 بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وإقامته بقاعة الفنون والثقافة داخل حرم جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي رئيس جامعة حلوان.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الكلية شاركت في مبادرة إقامة حفلات التخرج للطلاب، خوفًا على طلابها من عمليات النصب المتكررة، حتى لا تضيع فرحتهم بالتخرج والنجاح، مؤكدًا على حرص الكلية على دعم طلابها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبقائهم آمنين.

جامعة حلوان تقنن حفلات التخرج

وأوضح على السيد، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة حلوان، في تصريحات لمصراوي، إنه بعد ظهور عدد كبير من حالات النصب المختلفة من قبل الشركات على الطلاب، قررت الاتحادات الطلابية بجميع الكليات تقديم طلب للجامعة بإعادة تنظيم حفلات التخرج للطلاب داخل الجامعة، حتى لا يلجأ الطلاب لطرق غير رسمية مع شركات تنظيم غير موثوقة.

وتابع رئيس اتحاد الطلاب، أن الجامعة وافقت، وبدأ اتحاد الطلاب في الاتفاق مع شركات للتنظيم بطرق رسمية موثقة من إدارة الجامعة، وإقامة حفلات التخرج للطلاب برسوم رمزية شاملة كل التكاليف، وشاركت كليات كثيرة في تلك المبادرة، مما ساعد في تقنين حفلات التخرج والقضاء على ظاهرة النصب المنتشرة.

وأضاف علي السيد، أن كلية التجارة شاركت بالمبادرة بإقامة 7 حفلات تخرج حتى الآن لجميع الأقسام والبرامج الموجودة بالكلية، مؤكدا أن ما حدث بحفلة تخرج كلية تجارة العام الماضي لن يتكرر مرة أخرى.​