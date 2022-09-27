إعصار إيان يتحول لعاصفة كارثية

ضرب إعصار إيان غرب كوبا كإعصار كبير، ولم يكن هناك ما يمنعه من التكثيف إلى عاصفة كارثية من الفئة الرابعة قبل أن يضرب فلوريدا، حيث أمر المسؤولون 2.5 مليون شخص بالإخلاء.

ووصل إيان إلى مقاطعة بينار ديل ريو الكوبية، حيث أقام المسؤولون 55 ملجأ، وأخلوا 50000 شخص، وهرعوا إلى طواقم الطوارئ واتخذوا خطوات لحماية المحاصيل في كوبا.

تنسيق الإغاثة

وأعلن الرئيس جو بايدن أيضًا حالة الطوارئ، حيث سمح لوزارة الأمن الداخلي ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتنسيق الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة لحماية الأرواح والممتلكات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) وضعت إستراتيجيًا مولدات كهربائية وملايين الوجبات وملايين لترات المياه.

ضرر واسع

وقال خبير الأعاصير آندي لاتو «نركز الآن على منطقة غرب وسط فلوريدا باعتبارها المنطقة الرئيسية للتأثير».

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص يخضعون لأوامر الإجلاء، وحذر من أن الضرر متوقع عبر منطقة واسعة بغض النظر عن مكان سقوط إيان، وحث الناس على الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي والابتعاد عن طريقها.

وأضاف: «عندما يكون لديك عاصفة من خمسة إلى عشرة أقدام، فهذا ليس شيئًا تريد أن تكون جزءًا منه».

توسع التحذيرات

ووسّع مركز الإعصار تحذيره من الإعصار ليشمل شاطئ بونيتا شمالًا عبر خليج تامبا إلى نهر أنكلوت، تقع فورت مايرز في منطقة الأعاصير، ويمكن أن تتعرض تامبا وسانت بطرسبرغ لأول ضربة مباشرة لهما من جراء إعصار كبير منذ عام 1921.

وقال روجر ديجارلايس، مدير مقاطعة لي كاونتي: «الناس الذين يقررون عدم الذهاب على الجزر الحاجزة، يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة»، «أفضل شيء يمكنهم فعله هو المغادرة».

وبينما كان مركز إيان يمر فوق غرب كوبا، مع رياح قوة العاصفة الاستوائية تمتد إلى الخارج 115 ميلاً (185 كيلومترًا)، كانت العاصمة الكوبية تهطل الأمطار مصاحبة بهبوب عاصفة قوية، وهو ما أثار قلق سكان هافانا علنًا بشأن الفيضانات قبل العاصفة، حيث قام العمال بفتح مصارف مياه الأمطار والصيادون أخرجوا قواربهم من المياه.

إجلاء إلزامي

وأصدرت مقاطعة لي -حيث تقع فورت مايرز على ساحل الخليج الجنوبي الغربي لفلوريدا- عمليات إجلاء إلزامية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء للمناطق المنخفضة بما في ذلك فورت مايرز بيتش وسانيبل وبونيتا بيتش، حيث يعيش حوالي 250 ألف شخص، بعد أن وسع خبراء الأرصاد منطقة التحذير من الأعاصير.

وقال ديجارلايس: «مع هذا النوع من ارتفاع المد والجزر الذي نتحدث عنه، لن يكون من غير المألوف أن تتعرض الجزيرتان لغرق الفيضانات، وهو مكان خطير للتواجد فيه». و«لا يمكننا بموجب القانون إجبار الناس على الخروج من الجزر، لكننا نوصي بشدة برحيلهم».

واصطف سكان فلوريدا لساعات في تامبا لجمع أكياس الرمل وتنظيف أرفف المتاجر من المياه المعبأة في زجاجات.

وأعلن حالة الطوارئ على مستوى الولاية وحشد 5000 جندي من الحرس الوطني في فلوريدا، مع 2000 آخرين على أهبة الاستعداد في الولايات المجاورة.

- كان من المتوقع أن تتباطأ حركة إيان الأمامية فوق الخليج.

- تحول إيان إلى عاصفة كارثية يهدد فلوريدا. موجة مياه المحيط قد تصل إلى 10 أقدام (3 أمتار) إذا بلغت ذروتها عند ارتفاع المد.

- قد يتم إجلاء ما يصل إلى 300 ألف شخص من المناطق المنخفضة في مقاطعة هيلزبره وحدها.

- بدأت بعض عمليات الإجلاء بعد ظهر يوم الاثنين، وتحولت بعض المدارس والمواقع الأخرى كملاجئ.