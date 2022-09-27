التصويت الروسي يثير المزيد من التوترات مع الغرب

مع اختتام الاستفتاءات التي نظمها الكرملين والتي من المتوقع أن تكون ذريعة لموسكو لضم المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، أدت النتيجة المتوقعة للتصويت إلى تصعيد التوتر بين روسيا والغرب.

وقال مسؤولون مدعومون من موسكو في أربع مناطق محتلة في جنوب وشرق أوكرانيا إن مراكز الاقتراع أغلقت بعد خمسة أيام من التصويت، وأن فرز الأصوات بدأ.

ويمهد ضم المناطق، الذي قد يحدث يوم الجمعة، المسرح لمرحلة جديدة خطيرة في الحرب التي استمرت سبعة أشهر في أوكرانيا.

وحذرت روسيا من أنها قد تلجأ إلى نشر أسلحة نووية للدفاع عن أراضيها، بما في ذلك الأراضي المكتسبة حديثًا.

القانون الدولي

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعد الاقتراع، «سيتغير الوضع جذريًا من وجهة نظر القانون الدولي، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب لحماية تلك المناطق وضمان أمنها».

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خيار موسكو النووي منذ الأسبوع الماضي في أعقاب الهجوم المضاد الأوكراني الذي أدى إلى انتكاسات ساحة المعركة الأخيرة وجعل قوات الكرملين محاصرة بشكل متزايد.

إستراتيجيات الاستفتاء

والاقتراع الذي بدأ في مناطق خيرسون وزابوريزهيا ولوهانسك ودونيتسك واستدعاء جنود الاحتياط العسكريين الروس هي إستراتيجيات أخرى تهدف إلى دعم موقف موسكو.

و هدد ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأقسى العبارات.

وكتب: «دعونا نتخيل أن روسيا مجبرة على استخدام أقوى سلاح ضد النظام الأوكراني الذي ارتكب عملاً عدوانيًا واسع النطاق، وهو ما يمثل خطورة على وجود دولتنا». «أعتقد أن الناتو سيبتعد عن التدخل المباشر في الصراع في هذه الحالة». ورفضت الولايات المتحدة حديث الكرملين النووي ووصفته بأنه أسلوب للتخويف. وتسأل الاستفتاءات السكان عما إذا كانوا يريدون دمج المناطق في روسيا. لكن التصويت لم يكن على الإطلاق حرًا أو عادلًا.

خدعة بلا معنى

ووقف الحلفاء الغربيون بحزم إلى جانب أوكرانيا، ورفضوا التصويت في الاستفتاء باعتباره خدعة لا معنى لها.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بطاقات الاقتراع كانت «خطوة يائسة» من قبل بوتين.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال زيارتها لكييف يوم الثلاثاء إن فرنسا مصممة على «دعم أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها».

ووصفت أوراق الاقتراع بأنها «استفتاءات وهمية».

وقال مسؤولون أوكرانيون إن باريس وكييف اقتربتا من إبرام اتفاق يزود القوات الأوكرانية بأنظمة مدفعية قيصر الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، فإن الاستدعاء الجماعي للروس لأداء الخدمة العسكرية الفعلية أدى إلى حد ما إلى نتائج عكسية على بوتين.

وأدى إلى نزوح جماعي للرجال من البلاد، وغذى الاحتجاجات في العديد من المناطق في جميع أنحاء روسيا، وأثار أعمال عنف بين الحين والآخر.

آخر التطورات:

جنيف

قال محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن أسرى الحرب الأوكرانيين يواجهون على ما يبدو إساءة معاملة «منهجية» - بما في ذلك التعذيب - سواء عند القبض عليهم أو عند نقلهم إلى مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو روسيا نفسها.

كييف، أوكرانيا

انتقد وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا «الاستفتاءات الوهمية» لروسيا في الأراضي المحتلة وتهديدات موسكو المتصاعدة بشن حرب نووية.

كييف، أوكرانيا

قال عمدة ماريوبول الأوكراني الذي غادر المدينة بعد أن سقطت في أيدي الروس إن حوالي 20% فقط من سكان المدينة الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف شخص، أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الذي نظمته روسيا.

شركة Meta

قالت شركة فيسبوك إنها حددت وأوقفت شبكة مترامية الأطراف من الحسابات المزيفة التي تنشر الدعاية الروسية حول غزو أوكرانيا في جميع أنحاء أوروبا الغربية.

وارسو، بولندا

قال مسؤولون إن سلسلة من التسريبات غير العادية على خطي أنابيب للغاز الطبيعي يمتدان من روسيا تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا قد تكون نتيجة أعمال تخريب.

كييف، أوكرانيا

قال مكتب الرئاسة الأوكراني إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في القصف الروسي الأخير.

بكين

قالت الصين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يساعد في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

روسيا

أصدر مسؤول أمني روسي رفيع أشد التحذير حتى الآن من أن موسكو لها الحق في استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا إذا تعرضت للتهديد، قائلاً إن الغرب لن يجرؤ على التدخل.

كوبنهاغن، الدنمارك

تحاول السلطات تحديد سبب التسريبات الغامضة وانخفاض الضغط الذي يؤثر على خطوط أنابيب الغاز التي تمتد من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

بريطانيا

قال الجيش البريطاني، إن خطابا مزمعا يلقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع قد يشهد إعلان أربع مناطق محتلة في أوكرانيا أجزاء من روسيا.