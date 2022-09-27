هاريس تؤكد التزام الولايات بالأمن الآسيوي

في اجتماع بعد اجتماع مع زعماء آسيويين، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي، وكشف البيت الأبيض أنها ستزور المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين المتنافستين.

وقال مسؤول إن هاريس ستقوم بجولة في المنطقة الحدودية بين كوريا الجنوبية والشمالية يوم الخميس في نهاية رحلتها إلى آسيا. وتأتي الزيارة وسط مخاوف مستمرة بشأن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

حيث أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى قبل وقت قصير من مغادرة هاريس لواشنطن، في رد واضح على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تشمل حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية.

زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المنطقة المنزوعة السلاح في أغسطس، وذهب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2019 عندما التقى بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. لم يذهب الرئيس جو بايدن عندما كان في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام.