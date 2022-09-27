هل تجيب إيران على تحقيقات الوكالة الذرية

ذكر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه التقى بنظيره الإيراني في فيينا لإجراء محادثات حول التحقيق الجاري في جزيئات اليورانيوم الاصطناعية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران.

وكتب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تويتر، «استؤنف الحوار مع إيران بشأن توضيح قضايا الضمانات المعلقة».

وقال إنه التقى محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.

حيث تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات للحصول على إجابات من إيران على أسئلتها وتحقيقاتها حول جزيئات اليورانيوم، والتي ترفض إيران الكشف عنها.

برنامج نووي

وقالت وكالات المخابرات الأمريكية والدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أدارت برنامج أسلحة نووية منظمًا حتى عام 2003. وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي.

وكان التحقيق نقطة شائكة في مفاوضات إحياء اتفاق 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية.

وقال الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في أغسطس، إنه يجب وقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القضية حتى تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق.

انتقاد سابق

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء عدم تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه القضية.

ولأن القادة الإيرانيين لم يقدموا تفسيرات «موثوقة» لوجود هذه الجسيمات، قال التقرير إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ليست في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني هو سلمي حصري».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها تعتقد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خطوة تقنية واحدة قصيرة بعيدًا عن مستويات الأسلحة.

مخاوف متزايدة

كما أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مخاوف متزايدة من عدم مشاركة طهران في تحقيق أصبح نقطة شائكة في جهود إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وفي تقريرها الفصلي السري، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء أنها تعتقد أن إيران لديها ما يقدر بنحو 55.6 كيلوغرامًا (122.6 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 % من درجة نقاء الانشطارية، بزيادة قدرها 12.5 كيلوغرامًا منذ مايو.

وهذا التخصيب إلى درجة نقاء 60 % هو خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستويات الأسلحة بنسبة 90 %.

وحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.

كما قدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه اعتبارًا من 21 أغسطس، بلغ مخزون إيران من جميع اليورانيوم المخصب 3621.3 كجم - بزيادة قدرها 365.5 كجم منذ التقرير الفصلي الأخير في مايو.