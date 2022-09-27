السعودية.. الملك سلمان يعين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا، اليوم الثلاثاء، بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري.

وتضمن الأمر الملكي تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع.

وجاء القرار ضمن سلسلة تغييرات في حكومة المملكة النفطية الثرية أبقت على وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نجل الملك، في منصبه، وكذلك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ونص الأمر الملكي على أن “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء” بعدما كان نائبا لرئيس المجلس وهو الملك.

وأضاف “تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا”، ما يعني أنّ الملك الثمانيني سيترأّس الجلسات التي يشارك فيها رغم تعيين نجله الشاب (37 عاما) في منصبه.

وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته.

وبموجب هذه التغييرات، أصبح الأمير خالد، وزيراً للدفاع بعدما كان نائبا للوزير. وكان ولي العهد وزيرا للدفاع منذ بداية العام 2014.

(وكالات)