شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يتفوق على محمد صلاح فى القيمة التسويقية للاعبين 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تراجعت القيمة التسويقية للاعب محمد صلاح نجم ليفربول هذا الموسم، يأتي ذلك بعد هبوط مستوي النجم المصري فى الآونة الأخيرة، مما ساعد اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد فى التفوق عليه، خاصة مع تألق اللاعب الشديد مع فريقه منذ الموسم المنقضي.

ويقدم اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور مستوي ثابت خلال مشاركاته فى مباريات فريقه سواء فى دوري الأبطال أو الليجا الإسبانية، فعلى الرغم من بداية اللاعب المتذبذبة مع الريال، إضافة إلى تعرض اللاعب للتنمر فى الآونة الأخيرة بسبب لون بشرته، إلى أن ذلك لم يكن عائقًا أمام تألقه.



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ويتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث تبلغ قيمته التسويقية ما يقارب من 160 مليون يورو، فى حين يحل القاطرة النرويجية هالاند فى المركز الثاني بواقع 150مليون يورو، ويأتي نجم السامبا وريال مدريد فينسيوس جونيور فى المركز الثالث بواقع 120 مليون يورو.

فى حين جاء النجم المصري محمد صلاح فى المركز الرابع بواقع 90مليون يورو، بالمناصفة مع العديد من اللاعبين المتألقين، أمثال جودين نجم وسط مانشستر سيتي، والإنجليزي المخضرم هاري كين، والنجم الصاعد بقوة الهولندي بيلنجهام.



هل تأثر صلاح بالبقاء مع ليفربول هذا الموسم؟

وانتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الأخبار التي تفيد بأن محمد صلاح قد أخطأ بالفعل بقراره فى البقاء مع ليفربول وتجديد تعاقده، خاصة أن الفريق لم يصبح بنفس القوة التى كان عليها بالماضي على سبيل الأفراد، بالإضافة إلى إشتعال المنافسة بالدوري الإنجليزي.