مصر تعلن رصد إصابة ثانية بجدري القردة

27 سبتمبر , 2022
جدري القردة.
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، رصد حالة إصابة ثانية بفيروس جدري القردة قادمة من الخارج.
وذكر بيان صحافي للوزارة أن الحالة قادمة من إحدى الدول العربية يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وأنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل.
وأعلن بيان الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت رصد أول حالة مصابة بجدري القردة في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري، وهي لمصري يقيم في إحدى الدول الأوروبية.
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