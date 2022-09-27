نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في عزاء رئيس الوزراء الياباني السابق

ونقل وزير الخارجية خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي.
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