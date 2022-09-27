بالورود وإطلاق القذائف... اليابان تودّع آبي في جنازة رسمية

اليابان تودّع آبي في جنازة رسمية (أ ف ب).

بالورود والصلوات وإطلاق 19 طلقة لتحيته، كرمت اليابان اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق منذ 55 عاماً في مراسم مثيرة للانقسام كما كان في حياته.

بدأت المراسم في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث حملت أرملته آكي رماد آبي إلى قاعة نيبون بودوكان بوسط طوكيو لتنطلق أنغام الموسيقى من فرقة عسكرية وتدوي طلقات تحية حرس الشرف.

وداخل القاعة، وضعت صورة كبيرة لآبي ملفوفة بشريط أسود معلّقة فوق باقة من الزهور الخضراء والبيضاء والصفراء، وعلى مقربة جدار من الصور يظهر فيها آبي مع قادة مجموعة السبع ويصافح الأطفال ويزور مناطق منكوبة.

لكن معارضة تكريم آبي بجنازة رسمية، وهي أول حدث من نوعه منذ عام 1967، استمرت نظراً لتحمل الدولة تكلفة بلغت 11.5 مليون دولار لتنظيم الجنازة في وقت يعاني خلاله المواطنون العاديون بسبب أزمات الاقتصاد.

ولوح محتجون في منطقة بوسط طوكيو بلافتات ورددوا «لا جنازة رسمية» على أنغام الغيتار.