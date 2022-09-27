حنان الروبي مديرا لمركز التعلم المدمج بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، قرارا بقيام الدكتورة حنان أحمد الروبي الأستاذ المساعد بكلية التربية، بأعمال مدير مركز التعلم المدمج حتى 31 يوليو القادم.

يذكر أن الدكتورة حنان الروبي، حاصلة علي بكالوريوس العلوم والتربية عام 2004 شعبة تاريخ طبيعي بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية التربية جامعة القاهرة، وجرى تعيينها معيدة بقسم أصول التربية عام 2005، وتدرجت في الدرجات العلمية حتى وصولها لأستاذ مساعد عام 2019، وحصلت علي الماجستير في التربية تخصص أصول التربية 2009 بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادلها مع الجامعات المصرية، ثم الدكتوراه في التربية تخصص أصول التربية عام 2013.