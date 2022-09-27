بسبب الغياب والتزويغ.. إحالة 141 موظفًا بالبحيرة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدتين المحليتين بمركزي الدلنجات ووادي النطرون، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على المنشآت الحكومية والخدمية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة.

أسفرت الحملات عن إحالة 104 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

كما جرى إحالة 37 من العاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية بوادى النطرون للتحقيق لتغيبهم بدون إذن مسبق وتركهم العمل أثناء أوقات العمل الرسمية بدون سند قانونى.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.