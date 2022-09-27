ضبط ربع طن عسل نحل مغشوش في جنوب سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حملة تموينية على الأسواق وكافة المنشآت التموينية بمدينة طور سيناء بالاشتراك ،مع مباحث التموين وحماية المستهلك، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية ومدى توافر المواد الغذائية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين ، إن الحملة أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية، بينهم حضر غش تجارى لإحدى شركات إنتاج العسل الأبيض بعد ضبط عدد 490 عبوة مختلفة الأوزان تزن 255 كيلو جرام عسل مغشوش، محضر بيع بأزيد من السعر، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، و 13 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار .

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لمصراوي، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار الحملات التموينية بكافة مدن المحافظة.