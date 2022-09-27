قرار مهم من التعليم بشأن استكمال إجراءات قبول رياض الأطفال بالمرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استمرار فتح موقع رياض الأطفال لاستكمال إجراءات القبول والبيانات وسداد فوري لمن تم قبوله في تنسيق المرحلة الأولى.

وأكدت المديرية، أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لدفع الأكواد لفوري واستكمال الدفع للمرحلة الأولى.

وطالبت المديرية أولياء الأمور، بضرورة السداد قبل يوم 10/10/2022 حتى لا يتم إلغاء طلب التقديم وحذف الأسماء.

يذكر أن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، تنص على أن بدء الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022 وحتى يوم الخميس ٦ يونيو، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا تقريبًا، على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول من 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني من السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.​