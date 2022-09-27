إصابة ضابط ومصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه بالأقصر، وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 9 قضايا أبرزها "مخدرات، خطف، سلاح ناري") مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر بالزراعات المتاخمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة "البانجو، الحشيش، الشابو"– دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ مالي).

كما أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.