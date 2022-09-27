"كولدويل بانكر": 20% من مبيعات العقارات عبر الشركة في 2022 من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

قال كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر- مصر للاستثمار والتسويق العقاري، إن شركته حققت معدلات نمو مرتفعة في المبيعات العقارية التي تتم من خلالها في عام 2022، وسجلت حصة الخارج من إجمالي مبيعات الشركة في العام الحالي نحو 20%، وذلك في إطار خطتها لدعم ملف تصدير العقار.

وأضاف زين، خلال تصريحات صحفية، على هامش معرض "سيتي سكيب مصر"، أن القطاع العقاري في مصر شهد ارتفاعا في حجم مبيعاته من الخارج بنسبة وصلت إلى 17% مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت إلى 11%، وهو ما يشير إلى على نمو قطاع العقارات في مصر بشكل سريع.

وذكر كريم زين أن شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري تدرس التعاقد مع شركته خلال الفترة المقبلة لتسويق مشروعاتها، حرصًا منها على توسيع حجم تعاقداتها واستثماراتها بالسوق المصري.

وكانت كولدويل بانكر شاركت في فعاليات معرض سيتي سكيب مصر والذي عقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر الحالي، حيث أعلنت تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 1.650 مليار جنيه خلال المعرض، وذلك وفقًا لما ذكره كريم زين في بيان للشركة أمس.