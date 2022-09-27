استطلاع: 88 % من سكان غزة يعتبرون حياتهم "غير طبيعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة-(بي بي سي):

أظهر استطلاع للرأي أجرته الجنة الدولية للصليب الأحمر أن 88% من سكان قطاع غزة ممن شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن حياتهم غير طبيعية مقارنة بالمجتمعات الأخرى.

وعزا الاستطلاع الذي أجرى عبر الأنترنت ذلك إلى تداعيات جولات التصعيد المتكررة مع الجانب الإسرائيلي والإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والخلافات الفلسطينية الداخلية وتغير المناخ.

وأفاد 95.6% ممن شاركوا في الاستطلاع بأنهم متأثرون سلباً بالأوضاع الإنسانية في غزة بسبب انخفاض مستوى الدخل وانعدام فرص العمل وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقال ثُلثا المشاركين أنهم يعتمدون على عائلاتهم في الحصول على الدخل، بينما أفاد 40٪ منهم بأنّ لا أمل لديهم في العثور على فرصة عمل خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.

ويضيف الاستطلاع إنّ خُمس السكان في غزة هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً ، ويعتقد غالبيتهم أنّ التحديات التي واجهوها في السنوات الأخيرة هي نفسها التي ستحدد مسار حياتهم في المرحلة القادمة.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ساهمت القيود التي تفرضها إسرائيل منذ خمسة عشر عاماً على حركة الأفراد والبضائع من غزة وإليها في تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع وقد أدى ذلك إلى تقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية والوظائف والفرص خارج الأراضي الفلسطينية.

ويقول نصف الشباب المشاركين في الاستطلاع أنّهم قد عانوا من مشاكل نفسية خطيرة، ويواجه ثُلثهم مشاكل اجتماعية.