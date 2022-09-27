بالصور- مكتبة الإسكندرية تتسلم 932 كتابًا هدية من سفارة الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، "تشا نغتاو"؛ القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفدًا من السفارة الصينية يضم عددًا من المسئولين الثقافيين والإعلاميين.

شهدت الزيارة تسلم مجموعة من الكتب القيمة التي أهدتها سفارة الصين إلى مكتبة الإسكندرية، وتضم حوالي 932 كتابًا و20 دورية.

ورحب الدكتور أحمد زايد بالسفير تشانغتاو والوفد المرافق له، وأعرب عن سعادته لتسلم هذا الإهداء القيم الذي يؤكد على عمق العلاقات الثقافية بين مصر والصين، مؤكدًا أن رواد مكتبة الإسكندرية سيستفيدون من هذا الإهداء بشكل كبير.

وشدد زايد على قوة الروابط الثقافية بين مصر والصين، ورحب بالتعاون الثقافي والعلمي بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية الصينية، لافتًا إلى أن المكتبة هي مؤسسة ثقافية عالمية تقدم للعالم الثقافة والرؤية المصرية التي تقوم على التعددية والامتزاج بين الثقافات المختلفة.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة تشانغتاو، عن اهتمامه البالغ بتعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية الصينية، مؤكدًا أن المكتبة هي مجمع ثقافي وعلمي ضخم ومركز هام للتواصل الثقافي بين مصر والعالم.

ولفت إلى أن الإهداء المقدم لمكتبة الإسكندرية يأتي في إطار تدعيم التعاون الثقافي بين البلدين، وهو يضم مجموعة من المطبوعات باللغة الصينية وأخرى مترجمة للغة العربية، وتدور حول عدة مجالات منها السياسة والثقافة والاقتصاد والإدارة والحكم.