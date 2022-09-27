بوتين يمضي مرسوما يقضي بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يتطوعون للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت مرسوما يقضي بمنح جنسية الدولة للأجانب الذين يتطوعون للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقد وقع الرئيس الروسي تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين. الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة “من دون إذن” أو يعصون الأوامر. ويعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وقع أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش. لفترة لا تقل عن عام.

ونص هذا القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام. يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لـ5 أعوام.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء موجه خصوصا “إلى المهاجرين المنحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة. في آسيا الوسطى، والذين يمارسون في المدن الكبيرة على غرار موسكو مهنا شاقة جدا”.

وأضاف أن “الشركات الدولية العاملة في روسيا ملزمة الآن بموجب القانون بالمساعدة في تجنيد موظفيها”.

وفي سياق متصل، استبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها أمس السبت بعد سلسلة نكسات. فيما تواصل المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها التصويت لليوم الثاني على خيار الانضمام إلى موسكو.