انت الان تتابع خبر نقابة صحفيي كربلاء: نبارك ايقاد الشمعة الـ18 لتأسيس السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في برقية تهنئته، "نبارك لجميع الزملاء في قناة السومرية بمناسبة ايقاد الشمعة الثامنة عشر لتأسيس هذه القناة التي تجدها في كل المحافل وتشارك المواطن في همومه".

وأضاف: "ألف تحية لجميع الكادر متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح".



وكانت قد قدمت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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