انت الان تتابع خبر العراق وبريطانيا يبحثان إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات العراقية البريطانية المشتركة وتعزيزها في المجالات المختلفة، خصوصاً في قطاعي الاقتصاد والتجارة، ودعم فرص الاستثمار في العراق والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية".



وأضاف البيان ان رئيس الجمهورية أكد على ان "العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والمجتمع الدولي في مجال تعزيز وتطوير الاقتصاد العراقي والنهوض به ودعم الخطط الاقتصادية الوطنية لتلبية الاستحقاقات المتعلقة بالبناء والإعمار والتنمية، وإجراء الإصلاحات الضرورية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".

