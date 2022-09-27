شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل والأحرار الاشتراكيين فى ندوة بـ"الريادة" لمناقشة رؤى المؤتمر الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الريادة، برئاسة كمال حسنين رئيس الحزب وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، ندوة حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي، واتفق المجتمعون خلال الندوة على دعم الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام الصناعة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وكذلك أهمية الاهتمام بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والذرة والزرعات الزيتية.

كذلك تناولت الندوة أهمية وضع حلول جذرية سريعة لمشكلات التضخم وارتفاع سعر فائدة الدولار، وزيادة معدلات التضخم والعجز في الموازنة وإن الرئيس السيسي أتاح الفرصة للأحزاب لوضع تصورات تثمر عن تخطي الصعوبات الاقتصادية الحالية خاصة بعد ما ترتب على الحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات الدولية وأعقاب نتائج أزمة كورونا.

واتفق الحضور، على إن المشروعات الصغيرة تساعد في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة وان الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات وبالإضافة إلى ذلك فإنها تقلل نسبة المخاطرة بالنسبة للمشروعات الكبرى وأنها تساهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد زيادة الدخل.

في نهاية الندوة تقدم الحضور بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهد للحفاظ على الوطن في ظل المتغيرات الراهنة والظروف المحيطة بالوطن.

شارك في الندوة أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل النائب تيسير مطر، والكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والصحفي إسلام عبد الرحيم أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو أمانة تنظيم تحالف الأحزاب المصرية والدكتور مصطفى أنيس أمين أمانة الصحة حزب الأحرار الاشتراكيين.

كما شارك في الندوة قيادات وأعضاء حزب الريادة وعلي رأسهم الدكتور طارق حلوه مساعد رئيس حزب الريادة والمستشار طه حنفي رئيس المجلس الاستشاري بحزب الريادة.