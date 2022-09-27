شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: خريطة مصر الاستثمارية والمشروعات الجديدة هامة لتشجيع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تحشد إرداتها وإرادة شعبها في الفترة الأخيرة لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار بشكل كبير، فإلى جانب المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، اهتمت الدولة بعمل دراسات وأبحاث حول الصناعة في مصر، وبدأت تعمل بشكل متوازى بين العلم والعمل لتطوير الاقتصاد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية مراكز البحوث وربطها برجال الأعمال والصناعة في مصر، هذا إلى جانب إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، بجانب الاتفاقيات المشتركة التي أبرمتها الدولة مع العديد من دول العالم وأصبح لدينا بيئة جاذبة للاستثمار، وهناك دعم غير مسبوق لدفع عجلة الاستثمار بجانب الاستثمار بالبنية التحية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تقدم واضح في مؤشرات الاستثمار في مصر، خاصة بعد الإعلان عن ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53 % ليصل إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2020 – 2022.

وقال الجندى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم يمنح القطاع الخاص في مصر دفعة كبيرة نحو مزيد من العمل ويحفز كثير من رجال الأعمال المصريين والأجانب على زيادة أنشطتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو أمر يساعد كثيرا على دعم الاقتصاد وتحقيق معدل نمو أفضل خلال الفترات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح اليوم عدد من المشروعات القومية منها افتتاح المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية وكذلك المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية.