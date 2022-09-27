شكرا لقرائتكم خبر عن التبرع بالأعضاء البشرية فى التشريعات العربية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "مدى جواز التبرع بالأعضاء فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله كيف أباح المشرع المصرى التبرع ونظمه بالدستور، وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان، والمغرب فى مرتبة متأخرة، وقانونى يوضح عقوبات مخالفة الشروط، وتباين أراء بعض الفقهاء فى الأزمة، بينما تصدت لها درا الإفتاء والأزهر الشريف، وإليكم التفاصيل كاملة:

التبرع بالأعضاء فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى أباحه.. وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان.. والمغرب فى مرتبة متأخرة



برلمانى



