شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: توجيهات الرئيس السيسى تدعم الارتقاء بالمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم المنظومة الطبية، تأتي استمرارًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع الصحي للارتقاء بصحة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت "أبو السعد"، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية لدعم القطاع الصحي، وقد سجلت نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع، والآن تأتي توجيهاته للعمل على استكمال نجاح تلك المبادرات ومنها ما يتعلق بتوفير الموارد الإضافية للتوسع في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فضلا عن إضافة تخصصات جديدة.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان إلى أن توجيهات الرئيس بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، تأتي في إطار استمرار دعم الأطقم الطبية خلال الفترة الماضية، تقديرًا لجهودهم التي يقومون بها، إلى جانب تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء.

ورحبت النائبة هالة أبو السعد، ما قامت به القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية وما قطعته من أشواط كبيرة تتعلق بدعم صحة المواطن، ومنها إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، والتي نجحت بنسبة 100%، إلى جانب مبادرات أخرى خاصة بصحة المرأة وإنهاء قوائم الانتظار.

بينما يقول النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية، تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على توفير احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.

وأضاف حماد أن إنشاء مخازن استراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية يساعد على مواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، مؤكدا أن الهدف من المخازن يكمن في حرص الدولة على تعزيز جهودها لتوفير كافة المستلزمات الطبية للمواطن المصري.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء سيكون لها المردود الإيجابي والفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلا عن مساهمتها في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية؛ وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وتابع حماد: الفترة الماضية شهدت توسع في القطاع الطبي والعمل على تحسينه وتطويره، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة؛ الأمر الذي يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.