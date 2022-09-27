انت الان تتابع خبر حركة وعي الوطنية تهنئ مؤسسة السومرية بالذكرى الـ18 لتأسيسها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

قدمت حركة وعي الوطنية، اليوم الثلاثاء، التهاني والتبريكات الى مؤسسة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



وبعثت الحركة برقية تهنئة لقناة السومرية كتبت فيها: "تتقدم حركة وعي الوطنية بأسمى آيات التهنئة لأسرة قناة السومرية الغراء بذكرى تأسيسها ونتمنى لها مزيدا من التألق والابداع في فضاء الاعلام العراقي المهني الحر وان تستمر على نهجها الوطني البناء، كل عام واسرة قناة السومرية ادارة وملاكات بألف خير".

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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