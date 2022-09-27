انت الان تتابع خبر الكمارك تهنئ مؤسسة السومرية بالذكرى الـ18 لتأسيسها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

هنأ مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، مؤسسة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



وبعث الزبيدي برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية، هنأ فيها كوادرها والعاملين فيها بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأت الرئاسات الأربع، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

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