انت الان تتابع خبر خلية الإعلام الحكومي تحتفي بمسيرة السومرية بذكرى تأسيسها الـ 18 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعثت الخلية برقية تهنئة لقناة السومرية جاء فيها، "نتقدم بالتهاني والتبريكات، لمؤسسة السومرية الغرّاء؛ لمناسبة ذكرى تأسيسها الثامنة عشر".

وأضافت، أن "أمنياتنا للمؤسسة والعاملين فيها، المزيد من التألق، والمضي في إكمال مسيرتها الإعلامية الناجحة""وكل عام وأنتم بألف خير".



وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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