مجلس وزراء الإعلام العرب يحتفي بالسومرية: صوت مهني عالي في مجال الصحافة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

هنأ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، مجاهد أبو الهيل، مؤسسة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



وبعث أبو الهيل برقية تهنئة لقناة السومرية كتب فيها: "بمرور ثمانية عشر عاماً على انطلاق مؤسسة السومرية بكل وسائل اعلامها، يحق لنا ان نحتفل بأعلى اصواتنا بعيد الصحافة الحرة والمستقلة التي سجلت حضورها في بناء العملية الديمقراطية في وطننا الحبيب دون إملاءات سياسية او طائفية او عرقية، وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة والتبريك لكم ولكافة الزملاء العاملين معكم في هذه المؤسسة الرصينة ووكالة أخبارها المتميزة سائلاً العلي القدير ان يحفظكم ويديم صوتكم المهني عالياً في سماء الصحافة والأعلام في عراقنا الحبيب".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأت الرئاسات الأربع، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

وتعد وكالة الخليج 365 الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.