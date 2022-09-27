شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: العالم يعيش لحظة من عدم اليقين بسبب ارتفاع التضخم والحرب على أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العالم يعيش لحظة من عدم اليقين بسبب ارتفاع التضخم، والحرب على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: أن الولايات المتحدة في وضع أقوى من أي دولة أخرى في مواجهة التحديات، وعلى الشركات المشغلة لمحطات الوقود تخفيض الأسعار على الفور.

بايدن: العالم يعيش لحظة من عدم اليقين بسبب ارتفاع التضخم والحرب على أوكرانيا



وتعهد الرئيس الأمريكي في وقت سابق برد "سريع وحازم" في حال ضمّ روسيا أراضي أوكرانية، وقال "لن نعترف أبدًا بنتائج الاستفتاءات الروسية في المناطق الأوكرانية، وسنعمل مع حلفائنا لتكبيد روسيا تكاليف اقتصادية".

واعتبر بايدن، الذي سبق أن اتخذ عدة عقوبات اقتصادية ومالية ضد موسكو، أن "الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضمّ أجزاء من أوكرانيا بالقوة".



وبدأت 4 مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، الجمعة، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، فيما أعلنت كييف تقدّم قواتها في شرق البلاد.

والاستفتاءات التي تجري في دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا، أثارت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف زائفة.

ربما يكون قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية هو الخطر الأكبر الذي يواجه خلال ولايته التي استمرت 23 عامًا كقائد فعلي لروسيا.

وتشير مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أن إخفاق الحملة العسكرية الروسية في تحقيق أهدافها المنشودة، يعود إلى الفشل في البداية لشن حملة خاطفة لاستبدال الحكومة الأوكرانية بنظام أكثر قابلية للإذعان لمطالب الكرملين ووقف توسع حلف الأطلسي إلى تخوم روسيا.



إضافة إلى استخفافه الشديد بالمقاومة الأوكرانية والخطأ في تقدير الكيفية التي سيؤدي بها هجومه إلى عودة الإرادة والوحدة الغربية لفرض عقوبات كبيرة ضد روسيا وكذلك لتوفير تدفق مستمر من الأسلحة والاستخبارات والتمويل لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ووفقا للمجلة فإن الرئيس الروسي يجد نفسه مضطرا للبحث عن وسيلة لإنقاذ المكاسب المتواضعة التي حققتها قواته بعد ستة أشهر من القتال، وتقوض قوة ونفوذ روسيا في العالم - والقيام بذلك دون المخاطرة ببقاء النظام الروسي الحالي.



وترى المجلة أن قرار التعبئة الأخير تم اتخاذه نتيجة لإدراك القيادة الروسية أنها لا تملك سوى عدد قليل للغاية من القوات المنتشرة في أوكرانيا للحفاظ على المكاسب التي حققتها ضد الجيش الأوكراني الذي أعاد الغرب تزويده بالأسلحة والذي تمكن من تركيز قوته ضد نقاط الضعف في خطوط الجيش الروسي. لذا كانت الأسباب وراء التعبيئة كما يلي:

1. استخدام قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها للانتشار في مناطق عسكرية أخرى والمواقع الخلفية للجيش في أوكرانيا لتوفير أعداد كافية من الجنود لإرسالهم إلى الخطوط الأمامية، ثم نشر جنود احتياط متمرسين و"وحدات إضافية" لسد الفجوات في الخطوط.

2. ترتبط هذه التعبئة بتقييم الكرملين الذي أشار إلى أن الأوكرانيين قد يتمكنون من منع القوات الروسية من تحقيق مزيد من المكاسب في أوكرانيا بشكل صحيح، وأن القوات الروسية أمّنت بالفعل سيطرتها على جزء كبير من دونباس والساحل الجنوبي للبحر الأسود، بما في ذلك "الجسر البري" الهام إلى شبه جزيرة القرم، وأن الصراع يتجه نحو طريق مسدود طويل الأمد. ومن ثم تحتاج القوات الروسية خلال الأسابيع العديدة المقبلة إلى وقف أي تحركات أوكرانية أخرى - ضد منطقة دونيتسك أو أي جهد لاستعادة خيرسون أو مولتيبول أو ماريوبول.

3. أخيرًا، يراهن الرئيس الروسي على "ساعة الشتاء". وهو ما يعني أن أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناشئة في أوروبا سيكون آثار مدمرة ستجعل الدول الأوروبية غير قادرة خلال الفترة القادمة على إعادة تجهيز أوكرانيا لجولة القتال الأخيرة - خاصة إذا نجحت القوات الروسية في وقف الهجمات المضادة الأوكرانية في الصيف والخريف.

وفي حال ارتفعت خسائر القوات الأوكرانية على صعيد المعدات والذخيرة عالية الدقة، ستتعرض الدول الأوروبية - وربما حتى الولايات المتحدة أيضًا - لضغوط أكبر لتحويل المزيد من الإنفاق من دعم أوكرانيا إلى دعم الرفاهية المحلية.

إلى ماذا يهدف الرئيس الروسي من هذه المقامرة؟ يأمل بوتين، بحلول الربيع، ألا تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في حملتها لتراجع المساعدة الغربية وهو ما سيجبرها على القبول بوقف إطلاق النار.

وبعد شتاء قاسٍ، يعتقد بوتين أن الحكومات الأوروبية ستعطي الأولوية لبدء عملية دبلوماسية تمهد الطريق لتخفيف العقوبات حتى يمكن تدفق المزيد من السلع الروسية. ويمكن لبوتين تعديل شروط انتصاره ليعلن النجاح، بل ويعلن أن روسيا انتصرت ليس فقط في نزاع مسلح مع أوكرانيا، ولكن في حرب بالوكالة مع حلف الناتو بأكمله.

ولا يزال أمامه سنتان لإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن يقرر ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى - أو أن يكون قادرًا على التحكم في عملية خلافته. كل ما يهم هو أن روسيا لن تضطر إلى الانسحاب في الأسابيع العديدة القادمة