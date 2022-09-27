التعليم تعلن روابط تقديم منح لمعلمي وموجهي اللغة الألمانية من "معهد جوته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لعدد (11) منحة دراسية لمدرسى ومدربى وموجهى عموم اللغة الألمانية بجمهورية مصر العربية، المقدمة من المركز الثقافى الألمانى بالقاهرة (معهد جوته)؛ للمشاركة فى دورات تدريبية خاصة بأحدث طرق تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية للعام 2023.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التقديم عن طريق ملء استمارة التقديم المتاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمعهد: هنا

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم 30 أكتوبر المقبل، وترسل استمارات التقديم بعد ملئها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمعهد:

[email protected]

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم يتم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا