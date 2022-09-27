بعد استبعاد 3 رؤساء أحياء ونائب رئيس مدينة.. محافظ الفيوم يصدر حركة تغييرات انضباطية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حركة تغييرات على مستوى مدينة الفيوم، بعد إطاحته بثلاثة من رؤساء الأحياء ونائب رئيس مدينة الفيوم بسبب التغاضي عن مخالفات البناء بدون ترخيص و سوء مستوى النظافة بمدينة الفيوم.

وشملت الحركة تعيين شيرين محمد محمود عبد السميع نائبا لرئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، وإبراهيم مصطفى أبو طالب نائب لرئيس نفس المدينة لشئون القرى، وعلاء يوسف عيسوى رئيسا لحى جنوب، وشيرين شكرى عبد الحافظ رئيسا لحى الجون، وحسام عبد العظيم رئيسا لحى شرق، ونزيه محمد ربيع محمد رئيسا لحى غرب الفيوم.

وقال محافظ الفيوم، إن الفترة القادمة ستشهد ضخ وجوه شابة ودماء جديدة قادرة على تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات بجميع قرى وأحياء الفيوم.

وأشار إلى أنه يجرى مراجعة كافة مخالفات البناء التى جرى التغاضي عن تحرير مخالفات لأصحابها تمهيدا لإحالة المتقاعسين للنيابة العامة.

كان محافظ الفيوم أجرى جولة مفاجئة شملت أحياء مدينة الفيوم، ورصد خلالها العديد من مخالفات المبانى التى تمت بدون ترخيص، فضلا عن سوء مستوى النظافة وتردي مستوى الخدمات بالعديد من شوارع أحياء المدينة .