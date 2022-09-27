مصر توقع مشروعا مع جهات خارجية لدعم استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقعت الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ومؤسسة المناخ الأفريقي، وكلٌ من الدنمارك وسويسرا مشروعا بقيمة 6.2 مليون دولار لدعم مصر في استضافتها مؤتمر قمة المناخ "COP27"، والذي سيعقد بين 7 و18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، وقع على وثيقة إطلاق المشروع كلٌ من اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسفيند أولينج سفير الدنمارك في مصر، وإيفون بومان سفيرة سويسرا بمصر، وصوفي فانهايفيربيك رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير ياسر عابد، رئيس إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية في وزارة الخارجية، والسفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة في الوزارة.

وأعرب السفير أيمن ثروت، نيابة عن "فريق رئاسة COP27"، عن تقديره للبلدان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته الوكالة المنفذة لدعم الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر قمة المناخ (CoP27) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وقال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتفاقية التي وقعت اليوم هي تعبير ملموس عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لإنجاح استضافة مؤتمر قمة المناخ CoP27، بالتعاون مع الشركاء في مصر، وسيكون مؤتمر القمة علامة فارقة مهمة في دفع جدول الأعمال المشترك بشأن المناخ.

وقالت سفيرة سويسرا بمصر، إن سويسرا سعيدة بالمساهمة في تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ من خلال برنامج التعاون الخاص بها، وهي تقوم بذلك بشكل رئيسي من خلال المشاركة في التمويل الأخضر والبنى التحتية المستدامة وبناء القدرات من أجل النمو الأخضر.

وأضافت أنه يعزز من ذلك الشراكة الحالية لسويسرا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية، والتي تدعم التحضير لمؤتمر المناخ CoP27 "الذي نتطلع لأن نكون جزءاً منه".

وقالت ممثلة مؤسسة المناخ الأفريقي فاتن آجاد، "إن تغير المناخ هو حقيقة واقعة بالنسبة للقارة الأفريقية، ونحن ملتزمون بلعب دورنا في العمل الخيري من خلال دعم الجهات الفاعلة الأفريقية للمساعدة في تقديم حلول مناسبة للتحديات الخاصة بالقارة الأفريقية".