إسرائيل تستغيث بعرب فلسطين بسبب غزو الابراص المصرية: خطر على نظامنا البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى الشيمي:

قالت وحدة شؤون الطبيعة والحدائق في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها طلبت المساعدة من السكان في وادي عربة لتحديد مكان البرص المصري، مُشيرة إلى أنه كان يغزو دولة الاحتلال، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن علماء وباحثين أن "الغزاة (البرص المصري) يهددون التوازن البيئي في إسرائيل".

وقال البروفيسور شاي ميري من جامعة تل أبيب إن البرص المصري قادر على أكل أي شيء، وأنه يستطيع التغلب على أي شيء، كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على أي شيء يعيش في موطنها، أو تهدد الكائنات الأصغر منها حجمًا.

وحسب الأبحاث فإن البرص المصري قادر على التهام الطيور الصغيرة، ويعتبر من أكثر الأنواع عدوانية، وقال البروفيسور شاي ميري أنهم يعضون بقوة ويتكاثرون بسرعة شديدة.

وكان ميري وطلابه أول من اكتشف البرص المصري على جدران المنازل في عين جيدي في عام ٢٠١٢، وقال إنه كان كبير جدًا قد يصل وزنه إلى ٧٥ جرامًا.

وبعد العثور عليه بالقرب من محمية طبيعية كانت موطنًا لأنواع محلية من الابراص المحلية، قال ميري- حسب يديعوت أحرونوت- إن البرص المصري قضى على كل الأنواع المحلية.

وأضاف البروفيسور ميري:"من المحتمل أن يتسبب انتشار البرص المصري في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي".