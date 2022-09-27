ليس إجباريًا.. تفاصيل شراء حقيبة الإسعافات من داخل وحدات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

انتشرت أنباء كثيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض قيمة حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس وطفاية الحريق خلال فحص السيارات داخل وحدات المرور، كذلك شرائها من داخل الوحدات اختياري وليس إجباري، فيما أعلنت وزارة الداخلية القيمة الحقيقية لتلك المستلزمات وهل هي إجبارية أو اختيارية؟.

وعن ذلك، صرح مصدر أمني أن حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق إجباري مع حائز السيارة طالبة الترخيص وفقاً لقانون المرور.

وأوضح المصدر أنه يمكن شرائهم من داخل وحدات المرور أو خارجها، وتباع حقيبة الإسعافات والمثلث داخل جميع وحدات المرور بمبلغ 160 جنية فقط.

ويعني بيان الداخلية أن حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس وطفاية الحريق لابد من وجودهم خلال فحص السيارة، لكن ليس إجباريًا شرائهم من داخل وحدات المرور.

وبدأت الأنباء في الانتشار عبر أوراق معلقة حديثًا على أبنية وحدات المرور صورها مواطنون ووضعوها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي بيان رسمي صادر عن الداخلية، حتى أصدرت الأخيرة بيانًا حسمت فيه الأمر.

وظهر الإعلامي أحمد موسى، وقتما انتشرت أخبار عن تخفيض رسوم تلك المستلزمات، قائلًا إنه تم تعديل رسوم شركة أمان بالمرور، وأصبحت السيارات النقل تسدد 200 جنيها بدلا من 1705 جنيهات، فيما تسدد الملاكي 190 جنيها بدلا من 1040 جنيها، بينما تسدد الدراجات النارية 150 جنيها بدلا من 765 جنيها.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا التعديد في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عليهم ويأتي استجابة لمطالبهم، مردفا أن ذلك التعديل جميلا ورائعا لأن هناك بعض المواطنين كانوا يشتكون من ارتفاع الرسوم.