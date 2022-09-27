إصابة فردي شرطة بانفجار في تركيا

27 سبتمبر , 2022
الشرطة التركية.
أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية اليوم الاثنين بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز للشرطة في منطقة مرسين بجنوب تركيا.
وقالت وزارة الداخلية التركية إن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.
وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجاراً أعقبته أصوات طلقات نارية. وذكرت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع في منطقة تيجي في مرسين.
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