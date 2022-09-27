تسرب غاز في موقعين من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق

27 سبتمبر , 2022
نورد ستريم.
رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط
«نورد ستريم 2»
وأادت وزارة المناخ والطاقة الدنماركية وكالة «فرانس برس» في بيان أن «السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضاً لكنه يحوي الغاز»، مشيرا إلى «رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز» في البلاد.
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