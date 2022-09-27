شكرا لقرائتكم خبر عن ماجواير يقدم اعتذارا بسبب اخطاءه مع انجلترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا ونجم مانشستر يونايتد، عن اسفه بسبب تسببه في ركلة الجزاء التي تم احتسابها أمس في المباراة التي جمعت المنتخب الإنجليزي بنظيره الألماني.

وكان قد تعادل منتخب انجلترا أمام ألمانيا في مباراة مثيرة بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل مثلهم.

ماجواير يعتذر عن اخطاءه مع انجلترا

وشهدت المباراة تراجع في مستوى هاري ماجواير حيث تسبب في احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الألماني بالإضافة إلى كونه السبب في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق المنافس بعد أن تم استخلاص الكرة منه.

وقام ماجواير بتقديم اعتذاره للجماهير الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث كتب النجم الانجليزي:" الأخطاء جزء من كرة القدم، اتقدم بالاعتذار عما حدث، كان قتال رائع وروح رائعة لإعادتنا إلى المباراة".

وأضاف ماجواير:" سنأخذ الإيجابيات من تلك المباراة ونتطلع لتقديم مباريات أفضل في مونديال قطر، الأوقات العصيبة ستجعلنا أقوى".

مجموعة إنجلترا في كأس العالم

يذكر أن المنتخب الإنجليزي يقع في المجموعة الثانية في مونديال قطر، رفقة إيران، والولايات المتحدة الامريكية، وويلز.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد احتل المركز الأخير في المجموعة الثانية من المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية في المجموعة التي ضمت كل من ألمانيا وإيطاليا والمجر.