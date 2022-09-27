شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - الهلال يكشف حقيقة تفاوضه مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي مفاجأة من العيار الثقيل حول تفاوض فريقه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد والذي كان قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد

وكان رونالدو قريبا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث لم ينجح الفريق الإنجليزي في التأهل للبطولة الاكتفاء فقط بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

فهد بن نافل يكشف حقيقة تفاوض الهلال مع رونالدو

ومن جانبه، أكد فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي، أن ناديه قام بالتفاوض بالفعل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الماضية.



وقال بن نافل عن كريستيانو رونالدو: "بالفعل قمنا بالتفاوض مع رونالدو، ولكن الذي منعنا هو قرار مركز التحكيم الرياضي بايقافنا، لكن نحن نحترم القرار في النهاية".



وإضافة بن نافل في تصريحاته بأن امكانية التعاقد مع رونالدو في الميركاتو الصيفب كان أمرا ممكنا وكاد أن يحدث لولا الإيقاف.



يذكر أن العديد من تقارير صحفية إنجليزية قد تحدثت في وقت سابق عن عرض خيالي تلقاه رونالدو من أحد أندية بطولة الدوري السعودي.