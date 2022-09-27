27 سبتمبر , 2022
عاهل بريطانيا الملك تشارلز (أ ف ب).
كشف قصر بكنغهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد.
يتكون الرمز، الذي اختاره الملك الجديد من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي «سي» و «آر» اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.
وستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.
وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، «إي2آر»، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد لملك بريطانيا تشارلز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.