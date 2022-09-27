هولندا تعتزم إعدام 201 ألف دجاجة لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

27 سبتمبر , 2022
انتشار إنفلونزا الطيور في أنحاء العالم.
أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الاثنين أنها تعتزم إعدام نحو 201 ألف دجاجة في مزرعة بمدينة إيمين الشمالية بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.
وكانت هولندا قد رصدت 12 حالة من النوع الفتاك للغاية من إنفلونزا الطيور هذا الشهر، بعد اكتشاف عشرات الحالات في وقت سابق من العام.
وعادت الحالات للظهور مجدداً في فرنسا بعد أن عانت من أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.
وأثار انتشار إنفلونزا الطيور في أنحاء العالم مخاوف الحكومات والمسؤولين عن صناعة الدواجن بسبب قدرتها على تدمير مجموعات من الطيور والتسبب في قيود تجارية بالإضافة إلى خطر انتقال العدوى إلى البشر.
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