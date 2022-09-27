انت الان تتابع خبر وزيرا الداخلية والدفاع وقيادات أمنية رفيعة يهنئون السومرية بالذكرى الـ 18 لتأسيسها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي برقية تهنئة وردت لقناة السومرية، فقد "تقدم كل من وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووزير الدفاع جمعة عناد سعدون بالتهنئة لقناة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، متمنين لها المزيد من العطاء والنجاح".إلى ذلك، قدم كل من "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، التهاني والتبريكات لقناة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها المزيد من النجاحات".

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.